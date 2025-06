John Kelvin confiesa que quiere volver con Dalia Durán, pero ella se niega: "Para mí no tiene importancia"

John Kelvin y Dalia Durán se presentaron en el programa 'Esta Noche' para hablar sobre sus nuevos proyectos juntos. Sin embargo, vivieron un incómodo momento debido a que el cantante dejó abierta la posibilidad de retomar su relación con la madre de sus hijos, pero a ella no le agradó la idea y lo puso en su sitio.

John Kelvin ingresó al set con un ramo de tulipanes, indicando que son las flores favoritas de su expareja, quien hace unos años lo acusó por agresión, razón por la cual pasó varios meses en la cárcel. No obstante, Dalia se mostró agradecida y John tomó la palabra.

El cantante de cumbia hizo una declaración de amor, indicando que siempre va a apoyar a la madre de sus hijos y recordó los tiempos en que vivían como una familia, dejando abierta la posibilidad de retomar su historia de amor.

"Tanto tú como yo vamos a empezar a escribir nuestra propia historia, y quizá en ocho o más años nos podamos volver a encontrar, porque cuando he visto las imágenes, han pasado imágenes muy lindas", expresó John mirando a los ojos a Dalia.

Sin embargo, ella no se mostró receptiva del todo y recordó los terribles momentos que vivió a su lado. Además, dejó claro que actualmente ya no cree en las palabras del cantante y está centrada en cuidar a su familia.

"Yo ya no creo en las palabras. John me puede decir muchas cosas, pero para mí no tienen importancia. Lo más importante es lo que yo puedo percibir día a día: cómo se comporta como padre", respondió.