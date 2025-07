Hermana de Alejandra Baigorria se pronuncia tras pelea con su madre, Verónica Alcalá: ¿Qué dijo?

La boda entre Alejandra Baigorria y Said Palao fue uno de los eventos más comentados del espectáculo, sino que también se vio empañada por el escándalo de la agresión que Thamara Medina, hermana de la novia, contra su propia madre, Verónica Alcalá. A tres meses del lamentable incidente, la joven modelo finalmente se animó a hablar brevemente del tema.

Thamara Medina expresa arrepentimiento por agresión a su madre

Thamara Medina fue abordada por las cámaras del programa 'Amor y Fuego' mientras salía a la calle. A diferencia de ocasiones anteriores en las que se mantuvo completamente al margen, esta vez no evadió del todo a la prensa. Aunque evitó dar detalles sobre el altercado con su madre, dejó en claro que no pertenece al mundo del espectáculo y por ello no desea pronunciarse ampliamente.

"No soy una persona de la farándula. Entonces no voy a decirte mucho", expresó Thamara mientras caminaba hacia un taxi.

Ya dentro del vehículo, un reportero le preguntó si se arrepentía de haber agredido a su madre durante la celebración. Ante la pregunta directa, Medina respondió sin titubeos:

"Por supuesto", y acto seguido lanzó un beso a la cámara antes de retirarse del lugar. Cabe recordar que, luego de la agresión, Verónica Alcalá también habló con los medios y señaló que, a pesar del dolor causado, había decidido perdonar a su hija por lo ocurrido aquella noche.

Rodrigo González y Gigi Mitre reaccionan a las palabras de Thamara

Las declaraciones de Thamara no pasaron desapercibidas para los conductores de "Amor y Fuego". Gigi Mitre se mostró empática y opinó que la joven hermana de Alejandra Baigorria sí mostró señales sinceras de arrepentimiento.

"Sí se le vio sobria y creo que sí se ha arrepentido. El 'Sí por supuesto' me pareció contundente", dijo.

Por su parte, Rodrigo González fue mucho más crítico y no dudó en recordar lo ocurrido durante la boda, dejando claro que, para él, una agresión a una madre es imperdonable, sobre todo en un evento tan importante.

"¿Cómo evaluar a una persona que hizo lo que hizo? Lo que le vi hacer es lo peor que puede hacerle un hijo a una madre. Creo que no hay nada peor, nada más vil. Eso no lo hace mucho menos en la boda de tu hermana, era la oportunidad para decir algo más", señaló.

Rodrigo y Gigi Mitre opinan las declaraciones de la hermana de Alejandra Baigorria. pic.twitter.com/xGUqHQyNJC — VAMN (@VictorAlfr33625) July 22, 2025

El caso de Thamara Medina sigue generando reacciones encontradas. Aunque su arrepentimiento fue breve y sin muchos detalles, sus palabras marcan un primer paso en el intento de cerrar uno de los episodios más vergonzosos que vivió la familia Baigorria durante una fecha que debía ser inolvidable por otros motivos.