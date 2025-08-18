Samahara confiesa que Ivana Yturbe le negó su relación con Jefferson Farfán: "Nos peleamos"

Samahara Lobatón confesó en su más reciente participación en El valor de la verdad que terminó su amistad con Ivana Yturbe debido a que le ocultó su romance con Jefferson Farfán. Además, dijo que se sintió traicionada, ya que en ese momento eran muy amigas y pasaban mucho tiempo juntas.

Samahara narra la traición de Ivana

Según contó la influencer, Ivana era su mejor amiga en ese entonces, pero todo se terminó debido a que empezó a salir con Jefferson Farfán y se lo ocultó, supuestamente por pedido de él y por temor a que Melissa Klug se enterara.

Samahara negó haber presentado a Ivana y a Jefferson, ya que el exfutbolista se había separado de su madre hacía muy poco tiempo. También contó que durante mucho tiempo defendió a Ivana, pero una tercera persona le hizo darse cuenta de que la estaba traicionando.

"La razón por la que yo me peleo con ella fue porque me mintió, diciéndome que se estaba yendo a Chiclayo o Trujillo con él. Yo le pregunté si se estaba yendo con él y no me respondió (...) había una infiltrada en todo ese juego", relató.

La hija de Melissa confesó que un amigo de su mamá fue avisado de que ellos estaban viajando juntos, y fue allí donde se dio cuenta de que le estaban viendo la cara de tonta. "Nos peleamos y ahí se acabó nuestra amistad. Me dijo que estaba loca" , indicó.

Sin embargo, confesó que actualmente lleva una relación cordial con Ivana, ya que considera que ambas han madurado y están en otra etapa de su vida, aunque es consciente de que las cosas ya no son iguales, pues ahora tienen prioridades diferentes.

Samahara afirma que Farfán no fue proveedor

En la pregunta 6 del reality, Beto Ortiz le consultó a Samahara si Jefferson fue su imagen paterna. Ella respondió que sí, y el polígrafo determinó que su respuesta era verdadera. Sin embargo, la joven hizo varias aclaraciones sobre el vínculo que mantuvo con la 'Foquita'.

En otro momento, la hija de Abel Lobatón aseguró que el exfutbolista nunca le pagó el colegio, sino que existía un "juego de dinero" con Melissa Klug, en el que ella se las ingeniaba para poder costear las mensualidades sacrificando otras cosas materiales.

"Directamente, no nos pagaba el colegio. Había un juego con mi mamá en el que le decía: 'Escoge, ¿quieres la plata de la cartera o la cartera?'. Ella elegía y con eso nos pagaba el colegio, pero no era proveedor", reveló.

Con estas revelaciones, Samahara Lobatón dejó al descubierto tensiones familiares y amistades fracturadas en su vida. Aunque reconoce haber superado rencores, dejó en claro que la figura de Jefferson Farfán no fue la de un verdadero proveedor ni la de un padre presente.