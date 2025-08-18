Ale Fuller descarta demandar a Pablo Heredia y habla de Flavia: "Coloco mi atención en lo que me suma"

Las cámaras de "América Hoy" abordaron a Ale Fuller para preguntarle por las polémicas declaraciones de Pablo Heredia y si pensaba demandarlo. La actriz fue clara y aseguró que no tiene tiempo para darle importancia a ese asunto. Además, reveló cómo está su amistad con Flavia Laos y si todo quedó bien tras el escándalo.

Ale Fuller deja atrás el tema de Pablo Heredia

Ale Fuller fue interceptada por las cámaras de "América Hoy" y, como era de esperarse, le preguntaron sobre Pablo Heredia y la posibilidad de tomar acciones legales tras sus declaraciones pasadas. La actriz respondió con serenidad, dejando claro que ese tema ya no ocupa espacio en su vida.

"No. Yo tengo muy claro en dónde invierto mi energía y mi tiempo. Solamente coloco mi atención en aquellas cosas que me suman, que me nutren, que me hacen bien. Y claramente es un tema que no cumple con esos requisitos", señaló Ale Fuller.

Con estas palabras, la actriz dejó sentada su posición: no hay demanda y tampoco piensa perder su energía en ese capítulo.

"Yo creo que es suficientemente grande como para saber cómo ha actuado. Creo que no tengo que decírselo. Creo que es uno más uno", declaró Fuller.

De esta manera, dejó en claro que Pablo Heredia sabe perfectamente lo que hizo y que todo queda en su propia consciencia tras sus confesiones.

¿Su amistad con Flavia Laos sigue intacta?

El programa también le consultó sobre cómo marcha su amistad con Flavia Laos, después de que el escándalo con Heredia las salpicara a ambas. Ale fue clara al confirmar que el vínculo se mantiene fuerte, aunque por sus agendas aún no se han visto.

"He llegado con bastante trabajo. Entonces, no se ha dado la oportunidad, pero hemos estado en comunicación... Tenemos ese tipo de amistad de a pesar del tiempo y de los horarios complicados. Es un vínculo bastante inquebrantable. Ya imagínate, si no se ha quebrado con todo lo que ha pasado, no se va a quebrar hoy después de tantos años", comentó la actriz con una sonrisa.

¿Y el tema Pablo Heredia? La actriz también se refirió a las declaraciones de Flavia sobre Pablo Heredia y Mayra Goñi, que levantaron polémica en su momento. Ale prefirió pensar en positivo.

"Los tiempos creo que han sido claros para todos los involucrados y creo que se quiso... Quiero creer que se malinterpretó la información, que se manejó con muy poca responsabilidad. Quiero creer que no fue con mala intención. Quiero creer. Elijo creer", dijo.

Al escucharla, la reportera le insistió si de verdad estaba convencida de eso, y Ale reafirmó que elige creer que fue una confusión.

"Quiero creer, quiero creer. Yo soy una persona que actúa de buena fe y espera lo mismo del resto, ¿no?", señaló.

Con estas declaraciones, Ale Fuller dejó claro que no guarda rencores y que su energía está puesta en el trabajo, su vida personal y la gente que realmente le aporta. Ni demandas, ni pleitos, ni chismes: la actriz se enfoca en lo positivo y en lo que la ayuda a crecer. Ella prefiere seguir su propio camino con calma y determinación.