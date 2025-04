Facundo González explica por qué no fue a la boda de Alejandra y Said: "No quería incomodar"

La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao fue uno de los eventos más sonados de la farándula peruana. Sin embargo, muchos notaron la ausencia de uno de sus grandes amigos: Facundo González. ¿Qué pasó? El argentino no se quedó callado y contó todo a través de sus redes sociales.

Desde las islas Maldivas, donde disfruta unas vacaciones junto a su novia Oriana González, Facundo González decidió aclarar los rumores en torno a su ausencia en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao.

" Tengo 200 millones de mensajes preguntándome por qué no fui a la boda. Con Ale y con Said está todo bien, está todo más que bien ", dijo.

El ex chico reality explicó que antes de viajar compartió momentos con los novios, pero que decidió no asistir al matrimonio para evitar momentos incómodos.

"Había personas que no querían que Ori, mi novia, esté en esa boda, entonces para no sentirme incómodo yo y no incomodar a los chicos, preferí no ir", explicó con sinceridad.