Hugo García revela que será testigo en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao "Tengo que estar a la altura"

A un día de que Alejandra Baigorria y Said Palao se den el "sí" en una ceremonia que ya es considerada por muchos como la boda del año, los detalles siguen saliendo a la luz. Entre ellos, la participación especial de Hugo García, amigo cercano de la pareja, quien confirmó que será uno de los testigos del esperado enlace.

Hugo García, amigo íntimo de Said Palao, reveló que formará parte activa de la boda al ser elegido como testigo. En una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', el modelo expresó su entusiasmo por acompañar a la pareja en un momento tan especial.

"Yo soy el testigo, cómo no voy a estar ahí si es mi hermano. Yo soy el testigo, así que tengo que estar a la altura del matri", comentó García con evidente alegría.

El ex chico reality también contó que su traje está siendo confeccionado por un diseñador reconocido, ya que desea lucir impecable en la celebración. Asimismo, se refirió a la reciente reconciliación entre Alejandra y Onelia Molina, actual pareja de Mario Irivarren, la cual permitirá que todos los amigos del grupo asistan a la boda.

"Los cuatro son mis amigos, Onelia, Mario, Ale y Said. Sí, dentro del grupo era como: 'Qué pena que no puedan ir Mario y Onelia'. Nosotros intentábamos hablar con Said para que sea el intermediario. Lo bueno es que se pudieron amistar", explicó.