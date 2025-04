¡Inesperado! Mario Irivarren revela cómo descubrió que tenía más hermanos: ¿Qué dijo?

Mario Irivarren sigue dando de qué hablar tras el éxito de su podcast "Good Time", donde comparte divertidas anécdotas junto a Laura Spoya y Gerardo Pe'. En uno de sus recientes episodios, el exintegrante de "Combate" sorprendió a sus seguidores al contar cómo se enteró que tenía más hermanos por parte de su papá, Moisés Irivarren.

En una reciente emisión de 'Good Time', Mario Irivarren recordó el momento en que se enteró que tenía más hermanos por parte de su papá, Moisés Irivarren. Según narró, todo ocurrió años atrás gracias a una búsqueda en Facebook, cuando colocó su apellido y encontró perfiles inesperados.

A pesar de lo delicado del tema, el chico reality. aclaró que nunca se sintió afectado por esa situación familiar. Por el contrario, destacó que siempre ha contado con el cariño y apoyo de su padre.

"No me molestó, no me afectó, a mí nunca me faltó mi papá, siempre ha buscado la manera de que no me falte nada. Es mi papá, es mi amigo", expresó.