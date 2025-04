¿Embarazada? Fabianne Hayashida sorprende con video acariciando su 'pancita'

Fabianne Hayashida, conocida como la 'Chinita', sorprendió a sus seguidores al compartir un video donde acaricia su barriga como si estuviera embarazada. El clip causó furor en redes, pero al final, la influencer aclaró de qué se trataba.

Fabianne Hayashida, recordada como la 'Chinita' en "Combate", sigue causando sensación en redes sociales. Esta vez, la influencer subió un video a TikTok donde aparece acariciando su barriga, lo que hizo pensar a muchos que estaba esperando un bebé.

En las imágenes se le ve tocándose el abdomen, el cual tenía la forma de un vientre en la dulce espera. Esto rápidamente desató especulaciones entre sus seguidores. Sin embargo, cuando parecía que iba a confirmar la noticia, Fabianne comenzó a meter la barriga y comenzó a bailar salsa, dejando claro que todo era una simple broma.

Los fans no tardaron en reaccionar con una lluvia de comentarios. Algunos se sintieron sorprendidos, mientras que otros no ocultaron su molestia por la broma.

"Yo aquí todos pensando que estaba en la dulce espera jajajajajaja Te pasaste chinita tu sí", escribió una seguidora. Otro usuario comentó: "Te di mi like porque me emocioné pero como me mentiste te dislike". Mientras que otro fan reclamó entre risas: "Ay devuélvenos la emoción". La mayoría coincidió en que Fabianne sabe cómo mantener a su público atento.