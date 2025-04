Leandro Cabello expone a agresor de Patricio Parodi en boda de Said y Alejandra: "Estaba buscando problema"

La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, celebrada el 26 de abril, fue uno de los eventos más comentados de la farándula. Sin embargo, no todo fue glamour, ya que una inesperada pelea protagonizada por Patricio Parodi acaparó titulares. Ante esto, Leandro Cabello, su excompañero en 'Esto es Guerra', brindó detalles inéditos sobre lo ocurrido durante la fiesta.

Leandro Cabello, también parte del programa 'Esto es Guerra', fue uno de los primeros en hablar sobre lo ocurrido. En entrevista con el programa 'Más Espectáculos', explicó que el joven que discutió con Parodi ya había generado tensión durante la fiesta con otros asistentes.

Además, el chico reality, dejó entrever que el hombre posiblemente se encontraba bajo los efectos del alcohol, o que su intención habría sido provocar alguna polémica para llamar la atención en el mundo de la farándula.

"No sé si estaba pasado de tragos o si estaba buscando la manera de hacer alguna polémica para que lo conozcan", agregó.

La situación generó opiniones entre otros miembros de 'Esto es Guerra', quienes respaldaron a Patricio Parodi y lamentaron el altercado. Karen Dejo expresó su molestia al señalar que hubo provocaciones dirigidas específicamente a los chicos reality durante el matrimonio.

"No sé las circunstancias, pero me he enterado que a Pato lo han estado buscando. Lamentablemente, el hecho de que sea muy tarde y el alcohol... se hubiera evitado eso, pero han estado molestando a nuestros chicos en el matrimonio", opinó Karen.