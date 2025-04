Alejandra Baigorria fuga de luna de miel a Europa y escapa de los escándalos: "No me importa nada"

Alejandra Baigorria y Said Palao iniciaron una lujosa luna de miel por Europa, dejando atrás el escándalo que envolvió su boda. La pareja compartió imágenes en sus redes desde Francia e Italia, mostrando que su relación sigue fuerte, a pesar de las polémicas que surgieron durante su ceremonia.

Recordemos que en la celebración se vivió una situación incómoda: el encuentro entre Mario Irivarren, su expareja Vania Bludau y su actual novia Onelia Molina. Este reencuentro generó una ola de críticas hacia Mario, por su aparente intención de hablar con Vania frente a Onelia.

Otro hecho que generó titulares fue la discusión protagonizada por Patricio Parodi con algunos invitados. Sin embargo, lo más comentado fue el enfrentamiento entre Tamara Baigorria, hermana de Alejandra, y su madre Verónica Alcalá. La agresión fue calificada de "brutal" por algunos presentadores de televisión.

Pese a todo, Alejandra decidió ignorar las críticas y centrarse en su felicidad. "No me importa lo que diga el mundo entero, esta boda fue mágica", dijo en Instagram. Destacó que vivieron el momento con sinceridad y rodeados de sus seres queridos, luciendo lo que realmente les gustaba.

"La verdad es que no me importa nada. No me interesa lo que pueda decir el mundo entero. Esta boda fue mágica, fue maravillosa. Soy la mujer más feliz del mundo. Nosotros fuimos auténticos, fuimos reales (...) Estuvimos con nuestra familia, con nuestros amigos. Estoy demasiado feliz", indicó Alejandra en sus historias de Instagram.