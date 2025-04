Magaly critica Alejandra Baigorria por Mario Irivarren y Vania Bludau: "Quería conseguirle marido a su amiga"

El video donde Alejandra Baigorria le menciona a Mario Irivarren sobre Vania Bludau cuando estaba Onelia Molina presente, se viralizó de inmediato. Ante esto, Magaly Medina criticó a la empresaria de Gamarra por querer meterse en la vida del chico reality cuando tiene pareja.

En su programa de 'Magaly TV La Firme', la conductora de TV señaló que la boda de Alejandra Baigorria fue mejor que la Tilsa Lozano y Ethel Pozo. Resaltó los detalles de su decoración, su torta, su vestido y demás. Aunque, la 'urraca' también opinó sobre el video que se viralizó sobre Mario Irivarren y la 'gringa' hablando de Vania Bludau.

"Ese día no encontró mejor momento que portarse de una manera muy muy que para mí deja mucho que desear. Tú no le haces eso a tu peor enemiga porque sobre todas las cosas, eres mujer y has sufrido por culpa de hombres mentirosos. Tú agarras y le metes por los ojos a tu amigo que tiene novia a tu amiga, que es el ex de ese amigo. Eso no se hace y no es perdonable", comentó la periodista.