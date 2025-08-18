Yahaira Plasencia sobre las imágenes junto a la hija de Jefferson Farfán: "Hay un cariño especial"

La reciente aparición de Yahaira Plasencia en una discoteca junto a Maialén Farfán Carrasco, hija mayor de Jefferson Farfán, provocó sorpresa y comentarios en redes sociales. El encuentro llamó la atención porque ocurrió poco después de que la cantante estrenara una canción dedicada al exfutbolista. Ante el revuelo, la 'Patrona' no tardó en dar explicaciones.

Yahaira Plasencia sobre su vínculo con Maialén Farfán

En conversación con el programa 'Amor y Fuego', Yahaira Plasencia explicó cuál es la verdadera relación que mantiene con la hija del popular '10 de la calle'. La artista descartó que se trate de un encuentro casual reciente y aclaró que ambas comparten un lazo de cariño desde hace varios años.

"A Maia la conozco hace muchísimo tiempo, ustedes lo saben, yo la quiero muchísimo, es una niña linda. Donde me la encuentro nos saludamos y todo súper bien. Eso fue lo que pasó, no es la primera vez que sucede. Donde me ve, me saluda y yo a ella, es un cariño muy lindo", afirmó Yahaira.

La salsera también fue consultada sobre qué opinión podría tener Xiomy Kanashiro, actual pareja de Jefferson Farfán, acerca de esta cercanía. Con firmeza, la intérprete remarcó que su vínculo con Maialén no depende de terceras personas y que su trato hacia la joven siempre será especial.

"No tengo que ver con ella ni con nadie. Con Maia hay un cariño especial y siempre será así", sostuvo la cantante.

Yahaira Plasencia sin planes de trabajar con Melissa

Hace unas semanas tras salir de su presentación en la discoteca 3 Regiones, Yahaira Plasencia fue abordada por la reportera de "América Hoy", quien le consultó si se animaría a colaborar con Melissa Klug. La respuesta de Yahaira fue clara.

"¿Tú te animarías quizás a trabajar con Melissa Klug?", preguntó la reportera. "No, prefiero no hablar de nadie. Estoy tranquila, trabajando y así. Estoy muy bien", comentó Yahaira Plasencia sobre trabajar con Melissa Klug.

La periodista le recordó que Melissa había dicho que no se juntaría con ella "por nada del mundo". Yahaira cerró el tema sin dar más vueltas.

"No tengo nada que decir", manifestó. Y reafirmó que lo único que le interesa es su carrera: "Sí, trabajando un montón, recién acabo de llegar de Europa, hemos ido a Trujillo, a Pichari. Estoy muerta, de verdad, pero seguimos trabajando, así que nada".

Yahaira Plasencia dejó en claro que su relación con Maialén Farfán no responde a intereses ocultos ni a la polémica con Jefferson. Al mismo tiempo, descartó cualquier vínculo con Melissa Klug y reafirmó que solo está concentrada en su carrera artística.