Samahara Lobatón solo perdonó una infidelidad a Bryan Torres: "No me importa lo que digan los demás"

El último programa de 'El valor de la verdad', Samahara Lobatón habló de su relación amorosa con Bryan Torres. Ahora, en un programa de TV cuenta que solo perdonó una infidelidad al cantante de salsa, padre de su hija menor y el bebé en camino, y no piensa aguantarle ni una más.

Samahara Lobatón sobre perdonar a Bryan Torres

En el programa 'Ponte en la Cola', Samahara Lobatón estuvo como invitada especial donde estuvo desarrollándose un poco más sobre su vida amorosa con Bryan Torres. Entonces, la conductora Micheille Soifer le preguntó de cómo aceptó perdonar al cantante de salsa tras infidelidad.

"¿Perdonaste por no querer dejar a tus hijos sin figura paterna cómo tu papá?", le pregunta, y Samahara responde: "No lo perdone por mi familia, porque nada te ata, ni un hijo, ni 10, nada te ata a estar con una persona. si yo trabaje mi perdón hacia Bryan fue básicamente hacia el amor que tenia hacia él".

Luego, la joven menciona que el padre de sus últimos hijos tiene en claro que no piensa perdonarle un error más en su vida amorosa. Además, señala que no le interesan las críticas de las demás personas porque solo ellos saben cómo han venido trabajando dentro de su hogar.

"Acepto que las personas cometan errores y se le perdonó un error, no se le va a volver a perdonar más. él lo tiene claro. Esto ha sido algo que hemos venido trabajando hace muchísimo tiempo, a mí realmente no me importa lo que digan los demás. me importa lo que vengo trabajando con él en cuatro paredes porque soy yo la que vive con él, nadie más", agregó.

Acepta sus propios errorres

Así mismo, Samahara Lobatón también comenta que hace un año o dos años atrás no se siente como la misma persona ya que ha llevado terapia e intentado mejor en varios aspectos de su vida. Además, de que ha tenido un acercamiento a Dios.

"Yo he cometido muchas errores, no me creo santa de ninguna devoción, todas las personas tiene derecho a equivocarse, enmendar sus errores y corregirlos. No me considero las mismas personas de hace dos años, tres años", agregó.

Finalmente, Samahara Lobatón deja en claro que si vida privada y familiar lo lleva dentro de las cuatro paredes. Además, comenta que Bryan Torres ya tuvo una nueva oportunidad al perdonarle una infidelidad y no la volverá a tener si vuelve a cometer un error.