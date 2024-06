Magaly Medina critica a Verónica Alcalá tras lágrimas de Alejandra Baigorria: "Inmadurez tremenda"

La conocida periodista de espectáculos, Magaly Medina, no se quedó callada tras ver las emotivas declaraciones de Alejandra Baigorria sobre su madre, Verónica Alcalá. En su programa "Magaly TV La Firme", la conductora criticó la actitud de Alcalá y aconsejó a Baigorria sobre la necesidad de poner límites en su relación familiar.

Alejandra Baigorria rompió en llanto durante una entrevista cuando habló de su madre, Verónica Alcalá. Alejandra expresó su dolor y frustración por los comentarios hirientes que su madre ha hecho públicamente, aunque también mostró comprensión y perdón hacia ella.

"Mi mamá fue una buena madre, hizo muchas cosas por mí que tal vez no se vieron porque yo no era famosa" , comentó Alejandra, con lágrimas en los ojos.

Magaly Medina, al ver la entrevista, no dudó en expresar su opinión. La periodista resaltó que ya es tiempo de que Alejandra aprenda a poner límites en su relación con su madre.

Medina también aconsejó a Alejandra sobre la importancia de no asumir el rol de cuidadora de su madre.

Verónica Alcalá, madre de Alejandra, utilizó sus redes sociales para responder a las críticas. Publicó un video promocionando la tienda de ropa de su hija y dejó un mensaje claro.

"Amo mi vida, amo a mis cinco hijos, no me importa lo que la gente piense, yo trabajo, yo facturo, yo me mantengo, yo me amo, tengo amor propio", mencionó.