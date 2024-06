Almendra Gomelsky sufre aparatosa caída EN VIVO en América Hoy: "Se suspende Nubeluz"

En el concurso de globos en el programa 'América hoy', Almendra Gomelsky tuvo una caída aparatosa mientras competía con Brunella Horna. El incidente ocurrió en pleno set, causando preocupación entre los presentadores y la audiencia.

No obstante, el popular Giselo lanzó un comentario que no pasó desapercibido por los presentes en el set de grabación. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Almendra Gomelsky sufre aparatosa caída

En el segmento de globos del programa 'América hoy', Almendra Gomelsky tuvo una caída aparatosa mientras competía con Brunella Horna. El incidente tuvo lugar en pleno estudio, generando gran alarma tanto entre los presentadores como entre la audiencia.

La inesperada y abrupta caída de Gomelsky generó preocupación inmediata entre todos los presentes. Ante ello, uno de los conductores, Edson Dávila, mostró su preocupación. "¿Estás bien, Almendra?", preguntó Giselo, aunque al instante aprovechó el momento para trolearla: "Se suspende Nubeluz", haciendo referencia al popular programa infantil que Almendra condujo en los años 90.

Por suerte, la caída no resultó en lesiones graves. Gomelsky se recuperó rápidamente y se confirmó que solo sufrió un golpe leve. La pronta recuperación de Almendra tranquilizó tanto a sus compañeros como a sus seguidores, quienes manifestaron su apoyo y afecto en las redes sociales.

El impase que tuvo con Yola Polastri

Durante una entrevista con Verónica Linares, Almendra Gomelsky compartió una experiencia que tuvo con Yola Polastri, la reconocida presentadora infantil que actualmente está en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital local luego de sufrir un derrame cerebral.

"Yo era fan número 1 de Yola, me moría por sus programas... ahora nos odia, no nos quiere", dijo la actriz en el podcast de la periodista. Es así que contó que en una oportunidad tuvo que presentarla en una parte dedicada a los niños del bloque de espectáculos de la Teletón. "Me dijo que no me acerque a ella, que la presente de lejitos", reveló.

Pese al incómodo momento, aseguró que la respeta mucho puesto que la considera como un referente en la televisión peruana. "Las anécdotas en la vida están y uno nunca espera que suceda nada malo... fueron anécdotas nada más que pasan en la vida. Yo a Yola le tengo un gran respeto, creo que es una referencia para todos los que hemos hecho algo con niños en el Perú, así que que se recupere pronto porque sigue siendo una maestra", dijo Almendra Gomelsky sobre Yola Polastri.