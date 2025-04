Patricio Parodi revela cómo fue agredido en boda de Alejandra y Said: "Me metió un cabezazo de gratis"

¡Se armó el escándalo! Patricio Parodi se pronunció sobre la pelea que protagonizó en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, y contó su versión en una transmisión en vivo desde su cuenta de Kick. Según el 'Pato', un joven que estaba en la fiesta lo provocó y terminó agrediéndolo sin ningún motivo.

Patricio Parodi tras ser agredido en la boda de Alejandra y Said

La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao sigue generando noticias. Esta vez, fue Patricio Parodi quien decidió contar su verdad sobre el altercado que protagonizó en plena celebración y que lo dejó sangrando. Durante una transmisión en vivo en Kick, el popular 'Pato' explicó que un invitado lo provocó y terminó dándole un cabezazo sin razón alguna.

Patricio Parodi relató que mientras compartía entre risas con sus amigos en la barra, notó que un joven lo miraba desafiante.

"Yo estaba cagándome de risa con mis patas ahí y cuando giré a ver a la gente, sentí que alguien me estaba mirando, barro la mirada y lo veo al chibolo mirándome grueso, levantándome la cara, señalándome", contó.

Ante esta actitud, no se quedó callado. Y desde lejos decía que si la otra persona quería decirle algo, que venga.

"Como yo soy cachoso, venía de reírme con mis amigos, lo miro y le digo: '¿Qué fue?, dime si tienes algo contra mí, ven a decirme'. Pero yo no había intercambiado ni una palabra con él", agregó. Todo parecía calmarse, hasta que ocurrió lo inesperado. "Cuando le estoy diciendo 'qué fue, por qué me miras mal', me metió un cabezazo de gratis", reveló Patricio.

El golpe fue directo a su nariz, provocándole una hemorragia. Aunque el golpe fue sorpresivo, Patricio aseguró que no reaccionó violentamente. También reconoció que si sus amigos Hugo García y Said Palao no intervenían, podría haber reaccionado diferente.

"A la gente le asusta la sangre, pero la nariz es así. Te meten un lapito y te comienza a sangrar como mier...", comentó entre risas. "Creo que hubiera podido reaccionar de otra manera... pero estaba en el matri de mi causa y no quería malograrlo", expresó.

Steve Palao también se metió

Patricio también contó que el papá de Said, Steve Palao, trató de calmar la situación, pero no fue suficiente y sucedió el cabezazo.

"Viene su papá, se me acerca a hablar, el tío me dice 'qué fue', yo le digo 'no sé, habla con el chibolo'. El tío se va y como seguía la mirada tensa, pasó una, dos, tres veces... Hasta que de la nada el chibolo me mete el cabezazo", detalló.

En los programas de espectáculos como "Amor y Fuego" y "Magaly TV La Firme" también se difundieron imágenes donde se ve la intervención de Steve Palao y el momento de tensión que se vivió.

¿Patricio intentó besar a otra invitada?

Además del altercado, Patricio fue captado en otro momento polémico. Las cámaras lo grabaron intentando acercarse cariñosamente a la modelo Flor Ortola durante la fiesta.

Sin embargo, la modelo aclaró: "No me besé con 'Pato' Parodi ni hoy ni en el pasado. Ni a él ni con nadie en la boda", dejando claro que no pasó a mayores.

Aunque Patricio Parodi vivió un incómodo momento en la boda de Alejandra y Said, optó por mantener la calma y no arruinar la celebración de sus amigos. A pesar del golpe y la sangre, prefirió no dejarse llevar por la rabia.