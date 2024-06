Steve Palao rompió su silencio sobre la nueva pareja de su hijo: "Más adelante la presentará"

El exconcursante de 'Esto es guerra', Austin Palao, ha captado la atención de los medios tras ser visto en compañía de la modelo chilena Fran Maira. El inicio de su relación se destacó luego de un apasionado beso en el reality '¿Ganar o servir?', generando interés en sus vidas personales y profesionales. Ante ello, Steve Palao, padre del ex chico reality brindó declaraciones al respecto.

Cabe resaltar que el romance entre Austin Palao y Fran Maira ha sido evidente durante sus recientes actividades en Perú, donde fueron fotografiados participando en deportes extremos. Este vínculo ha suscitado preguntas sobre si el modelo ha dejado definitivamente atrás a su exnovia Flavia Laos, y quién es la nueva persona que ha conquistado su corazón. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Steve Palao se pronuncia sobre la nueva relación de su hijo

El programa 'América Hoy' se comunicó con el padre de Austin Palao, quien también fue participante de 'El Gran Chef Famosos'. Ante ello, él brindó declaraciones sobre la nueva relación que tiene su hijo. Incluso, reveló si ya conoce a la nueva novia o no.

"Sí, si he visto sus fotos, linda chica se ve, pero no he tenido la oportunidad de conversar con ella", respondió el patriarca de la familia Palao. "Bueno... (tal vez) más adelante si van bien Austin la presentará", agregó el padre de Austin Palao.

Por otro lado, pese a que la pareja se encontraba en Perú, Fran Maira no conoció a los padres de Austin. "Estuve de viaje y Austin no está acá, por eso no tengo la oportunidad de hablar mucho con él", reveló el exconcursante de 'El Gran Chef Famosos'.

De igual forma, resaltó que apoya a su hijo en las decisiones que pueda tomar. En ese sentido, no se opone a la nueva relación que tiene con la modelo chilena. "Los muchachos pueden tener caminos diferentes o caminos juntos, es parte de la vida. Yo apoyo todo lo hace mi hijo y también le deseo lo mejor. Para todas las personas, en este caso sea Flavia, Luciana", explicó.

¿Quién es Francisca Maira?

Francisca 'Fran' Maira, una mujer chilena de 23 años, ha experimentado diversos desafíos y elecciones que la han llevado a destacarse en la esfera pública. Cabe resaltar que fue expulsada del Colegio La Maisonette por un altercado, pero continuó su educación en otra institución. Además, tuvo una participación en la Academia de Luis Jara, donde estudió canto, reflejó su pasión por el arte, sin embargo decidió abandonarlo por problemas personales.

Tras finalizar la escuela secundaria, Fran inició sus estudios en Ingeniería Comercial, los cuales dejó después de siete meses. Trabajó temporalmente en una cafetería antes de ingresar al mundo del modelaje. Durante la pandemia, comenzó su propio negocio con una pastelería y luego amplió sus operaciones hacia la venta de lencería y juguetes para adultos.

En 2022, la nueva pareja del hijo de Steve Palao se unió a una plataforma de contenido erótico, convirtiéndose en una significativa fuente de ingresos para ella. Actualmente es una nueva figura del espectáculo nacional, pues acumuló miles de seguidores en Instagram.