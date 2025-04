¡En plena boda! Padre de Said Palao involucrado en una pelea entre Patricio Parodi y un invitado

La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao se convirtió en la más sonadas de la farándula. Ahora, se han revelados fuertes imágenes donde el padre de Said Palao estuvo involucrado en una pelea con un invitado, después de que esa misma persona desconocida golpeara a Patricio Parodi.

Primero, el programa de 'Amor y Fuego' compartió un video donde se puede ver como el señor Steve Palao, padre de Said y Austin, estuvo en medio de una pelea. En las imágenes se puede apreciar como hay personas que empezaron a separarlos por la intensa discusión.

"El papá de Said le pegó" , escucha decir a la persona que grabó el video.

Luego, los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre comentan que hasta ese momento desconocían las causas de la pelea. Aunque lamentaron que aquello haya sucedido durante la boda de su hijo Said Palao con Alejandra Baigorria.

"El que graba dice algo, afirma algo, nosotros no sabemos qué ocurrió antes de eso, pero sabemos que hay bronca, que hay personas intentando de detener a otros, la bronca fue fuerte", expresó Rodrigo y Gigi agregó: "Creo que todo eso fue el efecto del alcohol para que el papá del novio no se controle, no fastidies. Que desubicados ¿No se pueden controlar?".