Janet Barboza destruye a Alejandra Baigorria por polémica con Mario y Vania: "¡Pésimo! Qué mal"

Janet Barboza causó revuelo este lunes al criticar duramente a Alejandra Baigorria en el programa "América Hoy". La conductora señaló a la empresaria como la principal responsable del escándalo mediático que ha envuelto a Mario Irivarren y Vania Bludau, tras las disculpas públicas que el ex chico reality ofreció en su podcast.

Durante la emisión, Janet expresó su desacuerdo con la intención de Alejandra de promover una reconciliación o acercamiento entre los exnovios. Para la conductora, no se trató de un acto de madurez ni de sanación emocional, sino de una estrategia inapropiada que generó más polémica.

Además, criticó el doble discurso de Baigorria, quien inicialmente no quiso invitar a Onelia Molina a su tan eperado matrimonio y luego habría propiciado un acercamiento entre Mario y Vania.

La panelista también desestimó las palabras de Mario, quien aseguró que buscaba cerrar ciclos con su expareja. Según Janet, cerrar un ciclo no implica reabrir heridas o revivir momentos dolorosos, y consideró innecesario un encuentro cara a cara para lograrlo. A su juicio, los verdaderos cierres se hacen en silencio, alejándose de lo que hizo daño.

"Cuando alguien intenta cerrar el círculo, lo cierra. Cada uno de nosotros se aleja de lo que le hace daño y así cierra el círculo. Yo no me imagino a Mario sentado con Vania, agarrados de la mano, diciendo 'vamos a cerrar el círculo'. No seamos bobos", sentenció.

Alejandra Baigorria y Said Palao iniciaron una lujosa luna de miel por Europa, dejando atrás el escándalo que envolvió su boda. La pareja compartió imágenes en sus redes desde Francia e Italia, mostrando que su relación sigue fuerte, a pesar de las polémicas que surgieron durante su ceremonia.

Pese a todo, Alejandra decidió ignorar las críticas y centrarse en su felicidad. "No me importa lo que diga el mundo entero, esta boda fue mágica", dijo en Instagram. Destacó que vivieron el momento con sinceridad y rodeados de sus seres queridos, luciendo lo que realmente les gustaba.

"La verdad es que no me importa nada. No me interesa lo que pueda decir el mundo entero. Esta boda fue mágica, fue maravillosa. Soy la mujer más feliz del mundo. Nosotros fuimos auténticos, fuimos reales (...) Estuvimos con nuestra familia, con nuestros amigos. Estoy demasiado feliz", indicó Alejandra en sus historias de Instagram.