¿Condiciones para regresar? Onelia Molina habría lanzado indirecta a Mario Irivarren: "Tendría que hacer lo que yo quiera"

Aunque su romance terminó hace solo un mes, Mario Irivarren y Onelia Molina han demostrado que su trato sigue siendo cordial, aunque no exento de bromas y comentarios sarcásticos. Durante una transmisión en vivo, la expareja protagonizó un divertido intercambio que dejó entrever que aún hay chispa entre ellos, sobre todo cuando terceros como Katia Palma alimentan las especulaciones.

Katia Palma soltó el "chisme" y Onelia se incomodó

Todo comenzó durante una emisión del programa 'Esto es Guerra', donde Katia Palma aseguró que alguien del equipo de producción había conversado con Onelia sobre la posibilidad de retomar su relación con Mario. Según reveló la conductora, la respuesta de la arequipeña habría sido una sorpresiva condición.

"Alguien de producción estuvo conversando con la bebichi y le preguntaron lo siguiente: ¿Se te pasó por la cabeza regresar con Mariot? A lo que ella respondió; tendría que hacer lo que yo quiera", dijo Katia haciendo estallar el set.

Onelia no tardó en reaccionar y negó rotundamente haber tenido esa conversación, visiblemente incómoda por lo expuesto. Katia, por su parte, insistió en que la información venía de una fuente directa dentro del equipo.

"Yo no he hablado con nadie de producción hoy día. Me pueden decir quién dijo eso. No inventen cosas", exigió mientras pedía pruebas de lo que se decía al aire.

Onelia Molina trolea a Mario Irivarren durante su podcast

Durante la reciente edición de 'Good Time', Mario Irivarren se encontraba discutiendo en qué año había nacido Onelia, cuando decidió llamarla para aclararlo. Curiosamente, Onelia también estaba transmitiendo en vivo su propio podcast, 'Doble Sentido', pero no dudó en responderle.

"¿En qué año naciste?", le preguntó Mario. Onelia respondió entre risas: "Que Mario no ha estado dos años conmigo, ¿acaso no sabe?". Ante eso, Mario insistió: "Google se ha equivocado, dice 99 y estoy seguro que eres del 98". Onelia terminó dándole la razón: "Está bien Mario, no te estás equivocando por primera vez".

El momento más llamativo llegó cuando Laura Spoya le preguntó a Onelia si alguna vez Mario la había "floreado". El exintegrante de 'Esto es Guerra' aseguró que no, pero no esperaba la respuesta de su exnovia, quien recordó en tono sarcástico la frase que marcó su ruptura.

"¿Onelia, nos puedes contar algún floro que te haya metido Mario durante la relación?", preguntó Laura. Onelia no dudó: "Que quiere cerrar ciclos, pues. Voy a cortar porque ya me hicieron acordar. Me acuerdo de esa situación en mi vida y la quiero borrar. Yo siento que he llevado una vida saludable y esto me ha dejado un trauma", comentó con humor antes de colgar la llamada.

Aunque el romance quedó atrás, las interacciones entre Mario Irivarren y Onelia Molina siguen dando de qué hablar. Si bien ambos aseguran que mantienen un trato respetuoso, las bromas y comentarios cruzados dejan en claro que la historia entre ellos aún no se enfría del todo.