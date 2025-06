Onelia Molina llama en vivo a Mario Irivarren y le juega broma: "Quiere cerrar ciclos"

Mario Irivarren y Onelia Molina sorprendieron a sus seguidores tras protagonizar un divertido intercambio en vivo. Aunque su relación terminó hace un mes en medio de polémicas, ambos han dejado claro que mantienen un trato cordial. En los últimos días, han mostrado varios acercamientos, y su última interacción ocurrió durante la reciente emisión del podcast 'Good Time', conducido por Mario junto a Laura Spoya y Gerardo Pe'.

Onelia Molina trolea a Mario Irivarren durante su podcast

Durante la reciente edición de 'Good Time', Mario Irivarren se encontraba discutiendo en qué año había nacido Onelia, cuando decidió llamarla para aclararlo. Curiosamente, Onelia también estaba transmitiendo en vivo su propio podcast, 'Doble Sentido', pero no dudó en responderle.

"¿En qué año naciste?", le preguntó Mario. Onelia respondió entre risas: "Que Mario no ha estado dos años conmigo, ¿acaso no sabe?". Ante eso, Mario insistió: "Google se ha equivocado, dice 99 y estoy seguro que eres del 98". Onelia terminó dándole la razón: "Está bien Mario, no te estás equivocando por primera vez".

El momento más llamativo llegó cuando Laura Spoya le preguntó a Onelia si alguna vez Mario la había "floreado". El exintegrante de 'Esto es Guerra' aseguró que no, pero no esperaba la respuesta de su exnovia, quien recordó en tono sarcástico la frase que marcó su ruptura.

"¿Onelia, nos puedes contar algún floro que te haya metido Mario durante la relación?", preguntó Laura. Onelia no dudó: "Que quiere cerrar ciclos, pues. Voy a cortar porque ya me hicieron acordar. Me acuerdo de esa situación en mi vida y la quiero borrar. Yo siento que he llevado una vida saludable y esto me ha dejado un trauma", comentó con humor antes de colgar la llamada.

Onelia Molina niega volver con su ex

En el programa de 'Mande quien mande', la joven Onelia Molina fue invitada como jurado de un concurso. Fue entonces cuando los conductores del programa le cuestionaron sobre lo sucedido en el programa de 'Esto es guerra'.

La chica reality dejó en claro nuevamente cómo sucedieron las cosas cuando llamó 'mi amor' a su ex Mario Irivarren. Además, reafirmó que su relación con él quedó en el pasado completamente.

"No fue costumbre como todos me dicen 'estás acostumbrada a decirle mi amor', no, no lo dije por eso, sino como un 'ya, cállate'. No fue con la intención", menciona Onelia. Entonces, María Pía le pregunta: "¿Entonces, es ya un capítulo cerrado?" y ella lo confirma: "Si, segura".

Después, la conductora María Pía no pudo evitar preguntarle a la joven odontóloga que si desea buscar un nuevo novio, lo podría hacer en 'Mande quien mande'. Ante esto, Molina lo descartó por completo afirmando que no está interesada.

"Bueno, que pase lo que tenga que pasar, no me la incomoden. Por lo pronto ella está soltera, solterísima (...) Dicen que si quieres conseguir novio, estás en el programa perfecto", le menciona la conductora y Onelia responde: "No quiero saber nada de hombres, por favor".

Mario Irivarren y Onelia Molina han demostrado que, a pesar de su ruptura, pueden interactuar con naturalidad y hasta humor. Sin embargo, Onelia ha sido clara en reiterar que no tiene intenciones de retomar su relación con el exchico reality y que, por ahora, prefiere estar completamente enfocada en su vida personal sin compromisos amorosos.