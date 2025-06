Onelia Molina reafirma su decisión de no volver con su ex Mario Irivarren: "Es un capítulo cerrado"

Desde hace unos días, Onelia Molina ha captado la atención de los medios cuando llamó a Mario Irivarren, 'mi amor' y revivió posibilidades de una reconciliación. Es así como la joven fue consultada nuevamente y negó que vaya a volver con él o tenga algún interés amoroso.

Onelia Molina niega volver con su ex

En el programa de 'Mande quien mande', la joven Onelia Molina fue invitada como jurado de un concurso. Fue entonces cuando los conductores del programa le cuestionaron sobre lo sucedido en el programa de 'Esto es guerra'.

La chica reality dejó en claro nuevamente cómo sucedieron las cosas cuando llamó 'mi amor' a su ex Mario Irivarren. Además, reafirmó que su relación con él quedó en el pasado completamente.

"No fue costumbre como todos me dicen 'estás acostumbrada a decirle mi amor', no, no lo dije por eso, sino como un 'ya, cállate'. No fue con la intención", menciona Onelia. Entonces, María Pía le pregunta: "¿Entonces, es ya un capítulo cerrado?" y ella lo confirma: "Si, segura".

Después, la conductora María Pía no pudo evitar preguntarle a la joven odontóloga que si desea buscar un nuevo novio, lo podría hacer en 'Mande quien mande'. Ante esto, Molina lo descartó por completo afirmando que no está interesada.

"Bueno, que pase lo que tenga que pasar, no me la incomoden. Por lo pronto ella está soltera, solterísima (...) Dicen que si quieres conseguir novio, estás en el programa perfecto", le menciona la conductora y Onelia responde: "No quiero saber nada de hombres, por favor".

El fin de su relación con Mario Irivarren

La relación entre Mario Irivarren y Onelia Molina llegó a su fin tras asistir en el matrimonio de Alejandra Baigorria con Said Palao hace más de un mes. El chico reality cometió el error de querer 'cerrar ciclos' con su ex Vania Bludau, desatando la molestia de la joven odontóloga. Es así como finalmente, anunciaron el fin de su romance de dos años y la chica reveló que quedaron en buenos términos, pero no piensa regresar con él.

Esto se vino abajo cuando ambos han sido vistos juntos últimamente en el último fin de semana, luego de que Onelia Molina lo llamara 'mi amor' a Mario Irivarren. Aunque, la joven reafirmó que no piensa volver con su expareja y ha dado por terminado aquella relación romántica. Incluso, afirma que aún continuará como soltera y no busca un nuevo novio.