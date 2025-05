Vania Bludau manda fuerte indirecta a Mario Irivarren en sus redes: "Ni te me acerques"

Mario Irivarren ha estado en vuelto en polémica desde la boda de Alejandra Baigorria cuando quiso 'cerrar ciclos' con Vania Bludau. Aunque la exchica reality afirmó que no quiere nada con él, ahora acaba de mandar un fuerte mensaje como indirecta hacia la 'calavera coqueta'.

A través de sus redes sociales, Vania Bludau comparte videos virales y algunos mensajes que quiere enviar de forma indirecta. Es así como ahora sorprendió con un video donde usuarios señalan que es una clara indirecta para Mario Irivarren, que quería volver a comunicarse con ella hace un mes.

En el video publicado se puede ver como la joven aparece en una cena muy feliz con una trago en la mano. En el mensaje, menciona que le costó volver a tener felicidad en su vida y no quiere tener a esa persona cerca sino sabe lo que desea para su futuro.

"Me costó volver a sonreír así, por favor ni te me acerques si no tienes responsabilidad afectiva, no sabes lo que quieres y peor aún si no quieres casarte o tener hijos", expresó la joven en el video.