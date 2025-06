Macarena Vélez y su reacción al ser consultada sobre el matrimonio de Alejandra Baigorria y Said Palao

Macarena Vélez se presentó en el programa América Hoy y fue consultada sobre la boda de su exnovio Said Palao con Alejandra Baigorria. La influencer se mostró sorprendida por los cuestionamientos e indicó que su posterior encuentro con Onelia Molina no tiene nada que ver con la boda de Alejandra y Said.

¿Macarena estuvo pendiente de la boda de Alejandra y Said?

Macarena fue invitada al magazín matutino para hablar sobre diversos temas, pero Edson Dávila aprovechó el momento para preguntarle directamente si había visto la boda de Alejandra y Said. Su respuesta fue: "No", aunque enseguida dijo que se había enterado de algunos detalles por otros medios.

"He visto cosas que han salido en televisión", dijo Macarena con una mirada visiblemente incómoda.

Janet Barboza intervino para volver a preguntarle si no había visto absolutamente nada de la denominada boda del año. Fue entonces cuando Macarena aceptó haber visto algunas cosas en redes sociales, ya que tienen amigos en común y el evento no pasó desapercibido para ella.

"Algunas cosas he visto, porque definitivamente tenemos amigos en común, entonces de hecho me ha salido. No voy a ser ajena a eso", declaró.

Alejandra celebra su primer año de casada

A través de sus redes sociales, Alejandra Baigorria compartió un mensaje cariñoso hacia su esposo Said Palao. Además, mostró algunas fotos nocturnas que se realizaron juntos frente a la torre Eiffel en su luna de miel.

La empresaria no dudó en expresarle todo el cariño hacia su pareja, donde afirma que van construyendo un futuro juntos y es el inicio de algo mucho más grande. Así mismo, resalta que estarán juntos en aquel camino.

"Hoy cumplimos nuestro primer mes de casados. Un millón de instantes que guardaremos para siempre, de miradas que dicen más que mil palabras, de certezas suaves, como el amor que construimos cada día. Estamos en el inicio de algo inmenso, hermoso y nuestro. Que venga todo lo más lindo, un camino lleno de amor por recorrer, y una vida entera para seguir caminándola juntos", expresó en sus redes.

Ante estas románticas imágenes y dedicatorias, varios seguidores y amigos de la pareja expresaron sus felicitaciones. Alejandra Baigorria y Said Palao se encuentran disfrutando de esta nueva etapa juntos como esposos, retomando sus trabajos y proyectos, luego de regresar de su larga luna de miel.

Es así que, Macarena Vélez aclaró que no sigue de cerca la vida de su ex, Said Palao, pero reconoció que vio detalles de su boda con Alejandra Baigorria por redes sociales. Afirmó que tienen amigos en común y que no puede ser ajena a lo que ocurre.