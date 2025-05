Ducelia Echevarría llora al recordar los fuertes insultos de Rosángela en 'EEG': "Me faltaba el respeto"

Ducelia Echevarría rompió en llanto al recordar los fuertes calificativos que Rosángela Espinoza le decía a modo de burla por su voz en Esto es Guerra. La modelo recordó con amargura que la popular 'Chica Selfie' fue la única que se atrevió a molestarla con ese tema.

Echevarría recordó la vez en que fue influenciada a tomar anabólicos para conseguir el físico soñado y lograr participar en el Miss Perú. Sin embargo, uno de los efectos colaterales fue un gran cambio en su voz, lo cual le provocó problemas en su día a día y en su trabajo.

La voz de Ducelia se volvió más grave y eso provocó que sus compañeros de Combate se burlaran de ella. La situación no quedó ahí, ya que cuando postuló a Esto es Guerra, Rosángela continuó con los ataques.

Según Ducelia, Peter Fajardo fue muy protector con ella y tenía una advertencia en el programa para que nadie la molestara por el tema de su voz. Sin embargo, Rosángela Espinoza no hizo caso y se burlaba de ella no solo frente a cámaras, sino también en los pasillos y camerinos.

"Rosángela ha sido la única persona que en Esto es Guerra me faltaba el respeto. Me decía 'fierro, catre, botella', me remedaba. Se burlaba de mí y yo sentí su mala vibra", indicó.