¿Por el show? Ducelia Echevarría revela que tuvo un romance con Zumba: "Fue un piquito"

La ex chica reality Ducelia Echevarría sorprendió a todos los presentes en el programa de Beto Ortiz al contar que tuvo un romance con Zumba cuando ambos formaban parte del reality "Combate". Aunque aclaró que fue parte de un show armado, sus palabras causaron revuelo en el set y en las redes sociales.

El primero en reaccionar fue La Pantera , quien no pudo contenerse y soltó entre risas: "¡Es imposible!". Al ser consultado por Beto sobre el motivo de su sorpresa, respondió: "Por que Zumba es plancha quemada" , generando carcajadas entre los presentes.

Durante la conversación, Ducelia recordó sus primeros días en televisión y cómo Zumba se le acercó para proponerle crear un poco de espectáculo para ganar más protagonismo en el programa.

"La verdad, cuando yo entro, llego y veía a todos y estaba tímida. Se me acerca Zumba y me dice: 'Amiga, tienes que hacer show. Si tú no brillas, mañana te vas y nadie te recuerda. Ya mira lo que tienes que hacer es (...) Fue como un flashazo de hacer el show durante el día de besito y así", contó Ducelia, quien aseguró que Zumba le dijo que Rosángela Espinoza también se hizo más conocida por él.