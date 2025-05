Greissy Ortega reveló que le pagó a Ítalo Villaseca para que se casara con ella: "Le pagué 10 mil soles"

Greissy Ortega, hermana de Milena Zárate, sorprendió con fuertes revelaciones sobre su pasado amoroso durante su participación en el programa 'Café con la Chevez'. En una conversación sin filtros, la también influencer aseguró que su matrimonio con Ítalo Villaseca no nació del amor, sino de una necesidad legal y denunció una presunta estafa por parte de la familia del bailarín.

Durante la conversación, Ortega dejó en claro que su compromiso con Villaseca no nació del amor, sino de la necesidad de regularizar su situación migratoria. Según contó, ella cubrió todos los gastos del enlace y hasta le entregó una suma considerable a Villaseca para concretar el matrimonio.

Asimismo, Ortega explicó que su entonces pareja tenía proyectos personales como incursionar en la música, pero que los medios solo se interesaban en ella. Esto, según dijo, generó tensiones entre ambos.

"Me buscaban a mí y me ponían como condiciones, okay te tenemos a ti y si quieres lo traes a él. Entonces a él no le gustaba eso. Siempre me reprochaba, porque tú y no yo, por qué...", expresó.