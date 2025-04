¿Marca distancia? Alisson Pastor sobre Greissy Ortega y su hermano Randol: "No los veo, espero que le vaya bien"

La noticia de que Greissy Ortega y Randol Pastor esperan un bebé, apenas cinco meses después de comenzar su relación, ha sorprendido a muchos, incluyendo a las figuras cercanas de la pareja. En medio de los comentarios y especulaciones, Alisson Pastor, cuñada de Greissy, fue consultada sobre la situación, y su respuesta dejó a todos sorprendidos.

Alisson Pastor se distancia de Greyssi Ortega

En una reciente entrevista con el programa 'Todo se Filtra', Alisson Pastor fue abordada sobre su relación con su cuñada, Greyssi Ortega. La empresaria sorprendió a todos al dejar claro que no mantiene una relación cercana con la colombiana, revelando incluso que no sabe con certeza cuántos meses de embarazo tiene.

"No la veo, no sé en qué andará la verdad, espero que le vaya bien. Creo que tiene seis meses. No convivimos mucho, hace tiempo que no la veo. Yo estoy en mis cosas, ellos en sus cosas. Espero que les vaya bien con la llegada del bebé", expresó.

Además, la esposa de Erick Elera, también dejó entrever que está más enfocada en su familia y en su propia vida. Aunque no quiso confirmar si está alejada de Greyssi, su respuesta fue clara al señalar que el tiempo dirá si la relación de su hermano con Ortega fue la correcta.

"No se trata de que la acepte o no. Él ya escogió a su nueva mujer, su familia. Lo que piense el resto está de más", afirmó. Además, sostuvo que no puede opinar sobre Greissy, ya que no la conoce lo suficiente: "No la conozco tanto, el tiempo lo dirá si se equivocó o no (...) No quiero hablar de mi hermano", concluyó.

Milena Zárate también opina sobre el embarazo de Greissy Ortega

El distanciamiento entre las hermanas Milena Zárate y Greissy Ortega no es un secreto. Las diferencias familiares han sido una constante en los últimos años, y ahora, con el cuarto embarazo de Greissy, Zárate ha vuelto a pronunciarse sobre la situación.

En el pasado, Milena criticó a su hermana por quedar embarazada tan pronto después de comenzar su relación con Randol Pastor. Esta vez, la cantante y actriz expresó que los hijos son una bendición, pero que también dependen de las decisiones de los padres.

"Yo siempre he dicho que los hijos con una bendición, pero los hijos no son cosas de Dios, lo decidimos nosotros. Donde hay infinidad de métodos que tú te puedes cuidar, tienes tres que mantener que están así en escalita que no tienes un trabajo fijo, no tienes un techo fijo, que no tienes una persona a tu lado que sea un soporte de verdad o que es otro hijo. No le puedes dar hijos a cualquiera que a una se les va presentándose una en el camino", expresó.

Milena Zárate sobre Greissy Ortega - Instarándula pic.twitter.com/TMGSP6Lrgs — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) March 29, 2025

La llegada de un nuevo miembro a la familia Ortega-Pastor ha generado tensiones. Alisson Pastor prefiere mantenerse al margen, mientras Milena Zárate cuestiona las decisiones de su hermana. La controversia por el embarazo de Greissy sigue siendo tema de conversación en medio de las diferencias familiares.