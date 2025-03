Milena Zárate opina sobre el embarazo de Greissy Ortega: "No le puedes dar hijos a cualquiera"

El problema entre las hermanas Milena Zárate y Greissy Ortega lleva muchos años por sus diferencias. Ahora, Ortega se encuentra en su cuarto embarazo con algunos inconvenientes con su salud y Zárate habló sobre su relación con ella.

Hace dos meses, Greissy Ortega reveló que estaba embarazada de cuatro meses de Randol Pastor. Esto llamó mucha la atención ya que ellos habrían iniciado su relación hace muy poco y la pareja afirmó que a los dos meses de haber formalizado, se enteraron que serían padres.

Aunque en un pasado, Milena Zárate criticó que su hermana se haya embarazado a tan solo dos meses de iniciar una nueva relación, ahora salió a hablar nuevamente. La artista expresó que los hijos sin decisiones de los padres y que debió haberse cuidado debido a su estabilidad económica actual. Además, que solo conoció unos meses a Randol Pastor antes de formar una familia juntos.

"Yo siempre he dicho que los hijos con una bendición, pero los hijos no son cosas de Dios, lo decidimos nosotros. Donde hay infinidad de métodos que tú te puedes cuidar, tienes tres que mantener que están así en escalita que no tienes un trabajo fijo, no tienes un techo fijo, que no tienes una persona a tu lado que sea un soporte de verdad o que es otro hijo. No le puedes dar hijos a cualquiera que a una se les va presentándose una en el camino", expresó.