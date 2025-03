Gigi Mitre critica a Pamela López y Christian Cueva: "Ninguno de los dos priorizan a los hijos"

En los últimos días, Pamela López y Christian Cueva han estado por separado realizando sus vidas hasta que surgió un nuevo conflicto entre ellos. Ambos habrían tenido comportamientos cuestionables que Gigi Mitre afirma que ninguno está priorizando sus hijos.

A través de su programa 'Amor y Fuego' que conduce con Rodrigo González, Gigi Mitre cuestionó fuertemente que tanto Pamela López y Christian Cueva estarían ventilando sus problemas y vidas privadas, así como sus comportamientos en lugares nocturnos y nuevas relaciones amorosas.

Esto no habría sido del agrado de la conductora de televisión, ya que ellos ahora hablan del bienestar de sus hijos, cuando afirma que no se preocuparon al ventilarse en medios. Además, que ninguno de estos personajes estarían sanos para iniciar una relación con otras personas.

"Yo creo que él ni Pamela López priorizan a los hijos, si fuera así no vendrían haciendo lo que hacen en redes. Un niño ve que al final su papá oficializó y divulgó besos con la que en su momento fue la amante e hizo sufrir a su madre. No disfracen las cochinadas que hacen poniendo el tema de los niños delante. Para mí ninguno de los dos están sanos, ninguno de los dos prioriza el bienestar emocional, todo lo contrario" , expresó.

Incluso, en un momento Gigi Mitre afirma que Pamela López sabía que Christian Cueva iba a comportarse de esa manera, al ventilar que él estaba pidiendo las cámaras de seguridad del edificio donde viven ella y sus hijos. Además de eso, que las salidas de la nueva influencer con el joven salsero y en juergas, sería del mismo comportamiento que el futbolista.

"Están viendo como joroban uno al otro. Porque todo lo que está haciendo Pamela López, ella sabía que iba ocasionar esa reacción y actitudes, no le ha importado hacer eso público, no le ha importado salir en televisión, no le ha importado hacer 'estoy enamorada' de ese chibolo. La otra está haciendo lo mismo, se está comportando igual de mal como él", añadió en su programa.