Milena Zárate critica las salidas de Pamela López con su 'colágeno': "Una cabra loca suelta en la calle"

Pamela López ha ganado fama en los últimos meses tras su separación con el futbolista Christian Cueva en medio de los escándalos. Desde entonces, se la ha visto de fiesta en fiesta durante meses y ahora sus actitudes están siendo cuestionadas al ser vista con un joven mucho menor que ella.

Milena Zárate critica actitud de Pamela López

En una entrevista de Milena Zárate con Instarándula, la artista expresó que la aún esposa de Christian Cueva estaría pasándose con sus comportamientos que tiene en público. Afirmó que en algún momento compartió cuando sufrió de agresión física, pero que ahora Pamela López estaría teniendo una mala actitud y no estaría pensando en sus hijos.

"Ella está loca, le falta un tornillo. (...) Imagínate si todas las que hemos pasado por un proceso así termináramos como una cabra loca, suelta en la calle sin el menor reparo sabiendo que tienes hijos. No puedes vivir la vida de una quinceañera que no tiene responsabilidades. Ella tiene hijos pequeños que la necesitan", expresó.

Luego, Milena Zárate afirma que Pamela López no estaría tomando un camino sano para ella y para sus hijos, además que la actitud que tiene no sería de una mujer empoderada. Así mismo, afirmó que tendría que revisarse psicológicamente para estar sana para los suyos. Aunque afirmó que no sería un consejo lo que estaría dándole porque ella no es una joven quinceañera, sino una adulta que conoce las consecuencias de sus acciones.

"Creo que el rumbo que ella está llevando no es nada sano ni para ella ni para los suyos. Eso no es empoderamiento de nada. Esta locaza, enferma y necesita hacerse ver. Tú no puedes iniciar una relación cuando no estás sana y claramente se ve que ella no lo está", añadió finalmente.

Pamela López con su 'colágeno'

En los últimos fines de semana, Pamela López ha sido captada saliendo durante todo el fin de semana con su nuevo saliente Paul Michael. El salsero forma parte de 'La Combinación de la Habana'. Aunque se ha tomado estos días para no cantar con su grupo, sino estar en juergas con la aún esposa de Christian Cueva.

Las imágenes entre ellos han sido muy evidentes donde se les han visto muy cariñosos y con mucha confianza durante sus últimas salidas. Aunque López fue vista durante meses con Luis Fernando Rodríguez, parece que solo quedaron como amigos.

Ahora, muchos medios y artistas han venido criticando a Pamela López por sus comportamientos y juergas seguidas. Ante esto, Milena Zárate fue una en opinar y afirmar que la aún esposa de Christian Cueva estaría fuera de control.