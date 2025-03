¡Sin filtros! Rodrigo González critica entrevista de Gisela a Giacomo Bocchio: "Reunión de fariselos"

La reciente entrevista de Gisela Valcárcel con el chef Giacomo Bocchio se ha convertido en tema de debate en redes sociales, especialmente por los momentos en los que ambos hablaron sobre Dios. Ante esto el conductor, Rodrigo González 'Peluchín', no dudó en expresar su opinión.

En la última edición de 'Amor y Fuego', Rodrigo González presentó fragmentos de la entrevista y no dudó en opinar sobre la conversación entre Gisela y Bocchio. Según 'Peluchín', la conductora suele utilizar la religión como una estrategia para manipular el mensaje que quiere dar.

"Parecía la horma de su zapato, una convención de fariselos. Dios los crea y ellos se juntan. Gisela manipula astutamente, dice que la gente se burla de ella (...) No se trata de que hables de Dios, sino de que lo uses para manipular tu pauta y tu contenido para hacerlo pasar como lo que no es. Por eso te llamamos 'La Farisela', porque no haces lo que predicas", expresó duramente.