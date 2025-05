Ducelia Echevarría se quiebra al revelar que cayó en una adicción por su expareja: "Me agarró en un momento vulnerable"

Ducelia Echevarría sorprendió a la audiencia durante su participación en 'El Valor de la Verdad' al compartir detalles desconocidos de su vida personal. La modelo relató que el padre de su hija, con quien mantuvo una relación complicada, la drogaba con esteroides y anabólicos, situación que la afectó profundamente y que logró superar con mucha fuerza y trabajo.

En medio de las preguntas del programa, Ducelia no pudo contener las lágrimas cuando Beto Ortiz le preguntó si el padre de su hija la drogaba. La modelo explicó que esa persona, a quien conoció durante el certamen Miss Perú, le suministraba esas sustancias para controlarla.

"Hay muchas cosas de por medio, muchas situaciones que yo iba viviendo porque esta persona es la que yo conozco en el Miss y es la que me pone los productos... Si me preguntas cómo salí fue con mis propios medios porque empecé a aprender y a querer salir de ese hoyo y trabajar", confesó entre sollozos.

Además, relató que su relación carecía de cariño y que, en un momento vulnerable, sentía que su expareja no compartía sentimientos con ella.

"Yo sentía que no existía más que ese mundo de entrenar y estar ahí porque justo me agarró en un momento vulnerable porque siento que ni sentimientos compartía... A mí no me gustaría entrar tanto como en detalles... De afuera se veía diferente", añadió.