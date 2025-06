¿Se reconciliaron? Onelia Molina tras encuentro del fin de semana con Mario Irivarren: "Nos van a ver juntos"

Una coincidencia en el set de 'Esto es Guerra' desató rumores de una posible reconciliación entre Mario Irivarren y Onelia Molina. Ambos revelaron que estuvieron jugando vóley el domingo 1 de junio, lo que generó especulaciones sobre un reencuentro amoroso. Sin embargo, Onelia decidió hablar al respecto y aclarar la situación.

En declaraciones para el programa 'Más Espectáculos', Onelia Molina explicó que mantiene una relación cordial con Mario, ya que ambos comparten un mismo círculo social fuera de cámaras. Según detalló, eso explica que aún los vean juntos en algunas salidas o actividades recreativas.

"Yo creo que lo veo todos los días aquí, he aprendido a sobrellevar la situación, definitivamente no ha sido nada fácil. Afuera también tenemos como un mismo grupo de amigos y nos van a ver juntos, entonces, es parte de", señaló Onelia.

Además, se refirió a otro detalle que llamó la atención: la cercanía de su mascota con Mario. Según lo revelado en el programa, el chico reality incluso habría cuidado al animal.

Hace unos días durante el programa de 'Esto es Guerra' hay un juego donde tienen que responder algunas preguntas o continuar con la letra de una canción. Es así como a Mario Irivarren le tocó interpretar el tema "Si no te hubieras ido" de Marcos Solis. Este sencillo romántico parece que logró conquistar el corazón de su expareja Onelia Molina, mientras que el chico lo interpretaba.

Incluso, la 'calavera coqueta' paseo por el set cantando a viva voz esta canción y siendo acompañado por el resto de sus compañeros alzando las manos. Durante un momento, la joven odontóloga fue llevada hacia el centro para que le interpretaran el tema, pero Irivarren solo atinó a cargarla para dejarla en su lugar.

"Era tan diferente cuando estabas tú, no hay nada más difícil que vivir sin ti sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás. Si no te hubieras ido, sería tan feliz, no hay nada más difícil que vivir sin ti", interpreta Mario Irivarren en vivo en el programa.