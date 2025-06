Mario Irivarren hizo sonrojar a Onelia Molina cuando cantó una canción en 'EEG' ¿Se viene la reconciliación?

Desde hace un mes, Mario Irivarren y la joven Onelia Molina terminaron su relación sentimental en medio de un polémico video. A pesar de ello, la expareja estaría en tan buenos términos que se llevarían muy bien en 'EEG' y se habla de una posible reconciliación.

Durante el programa de 'Esto es Guerra' hay un juego donde tienen que responder algunas preguntas o continuar con la letra de una canción. Es así como a Mario Irivarren le tocó interpretar el tema "Si no te hubieras ido" de Marcos Solis. Este sencillo romántico parece que logró conquistar el corazón de su expareja Onelia Molina, mientras que el chico lo interpretaba.

Incluso, la 'calavera coqueta' paseo por el set cantando a viva voz esta canción y siendo acompañado por el resto de sus compañeros alzando las manos. Durante un momento, la joven odontóloga fue llevada hacia el centro para que le interpretaran el tema, pero Irivarren solo atinó a cargarla para dejarla en su lugar.

"Era tan diferente cuando estabas tú, no hay nada más difícil que vivir sin ti sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás. Si no te hubieras ido, sería tan feliz, no hay nada más difícil que vivir sin ti", interpreta Mario Irivarren en vivo en el programa.