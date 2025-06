¡Escándalo! Esposa de reconocido artista de cumbia le habría sido infiel, revela Magaly Medina

En los últimos meses, la cumbia se ha vuelto en medio de muchas polémicas y ahora, habría un nuevo caso de infidelidad. La popular Magaly Medina ha anunciado que la esposa de un artista de cumbia le fue infiel y tendría todas las pruebas para probarlo.

El programa de 'Magaly TV La Firme', anunció el avance de su programa donde ha revelado un nuevo escándalo dentro de la cumbia peruana. En esta ocasión, la 'urraca' tendría uno noticia muy reveladora y con pruebas en mano para probarlo todo.

Durante el anuncio, se escucha la voz off de la reportera anunciando que tendrían conversaciones, videos y mucho más para probar que la esposa de un querido artista de cumbia le fue infiel. Aunque aún no se ha dado ninguna pista de quién se trataría, esto puso alerta a muchos.

"Aunque usted no lo crea. Videos, testimonios y chats. Esposa de famoso y querido cumbiambero, sacó los pies del plato", se escucha decir en el adelanto.

Además, de tener toda la información para probar la infidelidad de la esposa, Magaly ha logrado conseguir el testimonio del amante de la persona en cuestión. Por ello, en el avance se escucha decir que este hombre desconocía que la mujer era esposa del reconocido artista de cumbia.

Tras el anuncio en sus redes oficiales, muchos usuarios han optado por comentar sobre los posibles artistas de cumbia masculinos al quien habrían sido infiel. Aunque muchos optaron por afirmar que es una sorpresa que ahora la mujer sea la persona infiel y que supuestamente, el amante haya sido el engañado.

"Qué lo hagan cachudo a Pedro Loli, sería épico", "Por fin una fue empoderada", "Todos los cumbianberos cerrando automáticamente sus comentarios en Instagram", "Por fin adornaron a un hombre", "JAJAJA todos esperando quien es la victima", "Ya les tocaba a ellos y que se AGUANTEN ahora no la critiquen!", "Ya era hora siempre son ellos", "Seguro es otra como melisa , la que te termina y no te avisa", "Un hombre decir que no se había dado cuenta que era amante. Que inocente hasta ellos pecan de ingenuos", "Preparo mi canchita", expresaron varios usuarios.