Onelia Molina reafirma que 'mi amor' a Irivarren por piconería, pero 'Peluchín' no le cree: "Se te escapó"

Hace unos días, Onelia Molina sorprendió al llamar 'mi amor' a su expareja Mario Irivarren durante un juego en vivo en 'Esto es Guerra'. Aunque ha tratado de dar explicaciones de por qué lo llamó así, Rodrigo González no le cree.

Onelia trata de dar explicaciones

En el programa de 'Amor y Fuego', Onelia Molina sorprendió a declarar a sus reporteros queriendo aclarar lo que dijo el pasado jueves en 'EEG' llamando a Mario Irivarren de manera cariñosa. La joven expresó que su expresión fue de piconería y no de cariño.

"La verdad fue por piconería porque estábamos así, si ustedes ven el contexto del programa, que se quejaba, reclamaba. Yo dije ¿Qué le pasa? fue como un 'no hijito', algo así ¿me entiendes? El contexto no fue un 'mi amor' de cariño. Somos humanos, yo me equivoque, fue por el juego y sarcasmo. Debí pensarlo dos veces antes de decirlo la verdad, pero fue eso piconería y lo dije de esa manera", expresó.

Después de afirmar que pudo pensarlo bien antes de decirlo, revela que están teniendo un buen ambiente laboral con su expareja Irivarren y no desea tener nada con él. Además, señaló que no quiere ser conquistada, pero esperará a la persona correcta que llegue a su vida y tendrá que tener valores bien marcados.

"Yo creo que es nuestro trabajo y ambos lo hacemos muy bien, estamos llegando a un buen ambiente laboral y estoy tranquila. (¿Se abrieron los ciclos nuevamente?) No, no, ese ciclo ya está cerrado. (Su corazón) está bajo siete llaves, no quiero a nadie que me conquiste, estoy tranquila, estoy feliz. Creo que con el tiempo llegará la persona indicada que prevalezca los valores, el amor y el respeto", añadió.

Rodrigo y Gigi no le creen

Tras ver las declaraciones de la joven odontóloga y sus explicaciones, esto no convenció a los conductores de 'Amor y Fuego'. Tanto Rodrigo González como Gigi Mitre afirmaron que a Onelia Molina se le escapó, ya sea por la costumbre o algún sentimiento aún dentro de ella.

"No, no fue así, como vas a decir como un reclamo, se te escapó, no fue ironía, fue involuntario", expresó el conductor de TV.

Hasta el momento, Onelia Molina sigue dando explicaciones para dar a entender que sus palabras no tuvieron algún sentimiento de cariño hacia su expareja Mario Irivarren. Por más que trate, los conductores de TV no le creen y señalan que en un futuro podrían regresar nuevamente.