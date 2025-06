Yahaira Plasencia responde sobre 'cerrar ciclos' con su ex Jefferson Farfán: "Pregúntele a él"

Yahaira Plasencia es una reconocida artista que viene causando sensación con sus más recientes éxitos, pero algunos usuarios creen que estuvo mandando una indirecta a Jefferson Farfán. Ante eso, fue consultada en uno de sus presentaciones y si aceptaría a cerrar ciclo.

En el programa de 'América Hoy', sus reporteros asistieron a un concierto de la salsera Yahaira Plasencia en el último fin de semana, donde también estuvo mandando indirectas como en cada show. Al terminar su presentación, la joven artista respondió que solo hace música y show en el escenario, así mismo lo podrían comprobar en sus conciertos anteriores de hace siete meses, que hacía estas supuestas indirectas.

"Yahita, ninguna indirecta para Jefferson" , le preguntan y Plasencia responde: " Es música amiga, todo es show (No quieres generar malestar en nadie) es música, trabajo mucho, pueden ver en mi canal de YouTube que yo siempre he dicho esos speech antes de mis shows, y todo súper bien. El que quiera tomarlo como indirecta, que lo tome".

Después de aclarar que no son indirectas, fue consultada sobre 'cerrar ciclos' al mismo estilo de Mario Irivarren con Vania Bludau, ante esto tuvo una respuesta contundente. Además, deja en claro que está tranquila enfocada en su carrera musical solamente y soltera.

"¿Vas a cerrar ciclos?" , le preguntó la reportera y Yahaira dijo: "No sé, pregúntenle a él. No hablo de terceras personas (¿Estás tranquila?) Súper tranquila, trabajando".

Como lo ha confirmado Yahaira, estas palabras o indirectas que hace antes de una canción lo lleva haciendo desde hace más de 7 meses. Este mensaje es un pequeño show antes de interpretar un tema y que aconseja dejar a esa persona para seguir adelante.

"No son indirectas para nadie, pero al que le caiga el guante que se lo chante. Mujeres, siempre tenemos un ex que nunca deja de j*der. Amigo, amiga si tú estás en una relación y no te sientes bien, por favor sal de ahí ¡corre! Mira te va a doler un tiempito, pero vas a ser la mejor decisión de tu vida", dice en cada concierto.