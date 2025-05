Yahaira afirma que su nuevo tema donde menciona a 'galáctico' no sería para Farfán: "No es para nadie"

Como se recuerda, Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán tuvieron un romance que terminó hace varios años, pero siempre han sido vinculados. Hace unos días, la 'patrona' mostró un adelanto de su próximo tema donde menciona a un 'galáctico', pero al parecer no sería para él.

En una entrevista con 'Amor y Fuego', Yahaira Plasencia respondió ante la cuestión del avance de su próxima canción que compartió en su cuenta de TikTok. Lo que llamó la atención de este sencillo fue la letra donde menciona a un 'galáctico' y que muchos lo han relacionado con Jefferson Farfán.

Ahora, la 'Patrona' afirma que esta composición no sería dedicado a su expareja, ya que solo viene haciendo música y proyectada en seguir creciendo como artista. Así mismo, revela que no tiene ningún problema con el exfutbolista por el video "Amá Charo" donde apareció y se creía que era indirecta para ella.

"Si no me equivoco mandaron un comunicado diciendo que no era yo ¿no? así que todo bien. Mi canción tampoco es para nadie, así que todo bien, tranquila" , expresó la joven salsera. Aunque el reportero le menciona : "A quien le cae guante que se lo chante ¿no?" y la Yaha responde: "Si, yo vivo tranquila, vivo en paz, estoy enfocada en lo mío y en mi música".

A través de su cuenta de TIkTok, Yahaira Plasencia compartió un video mostrando la nueva canción que estaría por lanzar y lo grabó desde un estudio de grabación. La letra fue lo que llamó más la atención, ya que muchos creen que sería una clara indirecta para Jefferson Farfán al usar la palabra 'galáctico', 'goles' y 'remember'.

"Eres problemático, aunque eres galáctico, pareces mi fanático. Y si hablas de mí, que sea con nombre y apellido, pa' que se enteren de todo lo que te has perdido. Todo lo que ves se lo aprendió de la Patrona, dice que le duele tanto que no me perdona. Quiere su remember y ya tiene a otra persona, mete muchos goles, pero está fuera de zona. Bebé ya fuiste, en un vaso tú solito te hundiste, deja de tomar que eso no quita lo triste, parece un chiste. Pasó tu tiempo, ya me perdiste", expresó.