Greissy Ortega contará toda su verdad en 'Esta Noche' ¿Hablará sobre su pelea con Milena Zárate?

El conflicto entre las hermanas Milena Zárate y Greissy Ortega lleva muchos años, que hasta el momento no han podido reconciliarse. Ahora, la hermana menor estará presente en un programa de TV donde contará sobre sus problemas que ha enfrentado y probablemente la pelea que tuvo con la colombiana.

Greissy Ortega estará en 'Esta Noche'

Como se recuerda, Milena Zárate estuvo en el último programa de 'Esta Noche', donde se reencontró con los hijos de su hermana Greissy Ortega. Aunque no tuvo un reencuentro con ella, se informó de una pelea en el estacionamiento cuando se cruzaron.

Ahora, la joven Greissy Ortega fue anunciada como la próxima invitada al programa de La Chola Chabuca. Al parecer, la actual pareja de Randol Pastor contará sobre su vida y según las imágenes se puede ver en el avance, se observa como la hermana de Milena rompe en llanto frente a las cámaras y al público.

"¡RESPONDIÓ A MILENA! Greissy Ortega rompe el silencio y llega a "Esta Noche" para contar ¡TODOS los secretos familiares! ¿Qué revelará sobre su hermana? ¿Mentiras, traición... o algo peor?", expresaron en el avance. Además, se puede escuchar una parte de las declaraciones de Greissy: "Empieza a levantarme la mano delante de él (...) me estaba golpeando, yo por proteger a mis hijos digo 'no más'".

Pelea con Milena Zárate en estacionamiento

Milena Zárate fue clara y directa al explicar por qué no aceptó reencontrarse con su hermana Greissy Ortega en el programa "Esta Noche". La colombiana no se guardó nada y aseguró que ya no permitirá que usen su nombre ni a sus hijos como parte de un show mediático. Además, contó que fue la pareja de Randol Pastor quien la agredió a ella y que tendría una grabación donde muestra los hechos.

"Porque yo no soy un payaso, porque ya me cansé de ser utilizada (...) Ya me cansé de que siempre pongan a los niños de frente para lavarte la cara cuando haces las cosas mal y eso no se hace", fue la respuesta directa de Milena.

Finalmente, la artista Milena Zárate ya no desea meterse en los problemas de su hermana. Ahora, Greissy Ortega estará este sábado en 'Esta Noche' con la Chola Chabuca para contar sobre su vida, sus problemas y por lo que ha pasado en los últimos años. Incluso, es probable que cuente el enfrentamiento que tuvieron en el estacionamiento afuera del canal de televisión.