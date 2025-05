Rosángela Espinoza se va llorando en VIVO tras cruce con Karen Dejo por deuda: "Me siento un poquito mal"

El regreso de Rosángela Espinoza a "Esto es Guerra" no ha pasado desapercibido. La influencer, conocida como la "chica selfie", ha vuelto a encender la polémica, esta vez por una acalorada discusión con su compañera Karen Dejo. Todo se originó durante una competencia en vivo, donde una supuesta deuda entre ambas desató un inesperado conflicto en pleno programa.

Durante una de las competencias del programa, Rosángela sorprendió a todos al tomar el micrófono y dirigirse directamente a su compañera: "Karen, ¿y la faja que me debes?". Según explicó, hace un año le vendió una prenda a la bailarina, pero nunca recibió el pago.

El comentario encendió la discusión. Aunque en un principio evitó responder, ante la insistencia de los conductores, Karen visiblemente molesta, exigió respeto y pidió que se detuviera el show.

La situación fue escalando mientras varios integrantes del reality trataban de calmar los ánimos. Sin embargo, Rosángela no pudo contener sus emociones y se quebró en vivo, saliendo del set para secarse las lágrimas.

"Me duele un poquito, me siento un poquito mal", alcanzó a decir antes de retirarse visiblemente afectada.

La discusión no terminó ahí. Más adelante, Karen intentó tomarse la situación con humor y se acercó a Rosángela con una torta en la mano, aparentemente como parte de una broma. Sin embargo, la popular 'Rouss', no lo tomó bien y la enfrentó con duras palabras:

"Yo sé que realmente me tienes mucha envidia porque no puedes ser como yo. Lo gracioso no te sale, lo auténtico no te sale, eres tremenda falsa como tus extensiones", respondió la popular 'chica selfie', quien no tuvo más opción que recibir la crema en toda la cara.