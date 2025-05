¿No descarta romance? Austin Palao sorprende con declaraciones sobre Vania Bludau: "La boda dejó cosas positivas"

La boda entre Alejandra Baigorria y Said Palao continúa generando titulares por los momentos que dejó. Uno de los más comentados fue el aparente acercamiento entre Vania Bludau y Austin Palao. Tras un viaje a Miami, el exchico reality volvió a Lima y no pudo esquivar las preguntas sobre este episodio que ha generado especulaciones entre los seguidores del espectáculo.

Durante una entrevista con el programa 'Más Espectáculos', Austin Palao aclaró su relación con Vania Bludau. Aunque negó una amistad cercana, admitió que existe buena onda entre ambos y resaltó que ella tiene una conexión especial con Alejandra Baigorria.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su respuesta cuando le preguntaron si descartaba un romance con la modelo. Aunque no fue directo, dejó abierta la posibilidad de que algo más haya ocurrido durante la boda.

En otro momento, Austin se refirió al fin de la relación entre Mario Irivarren y Onelia Molina, situación que se desató tras un comentario de Alejandra Baigorria en plena celebración. Aunque evitó profundizar, señaló que siempre habrá quienes busquen culpables en este tipo de situaciones.

Por otro lado, Austin también habló de sus planes a futuro. Reveló que actualmente divide su tiempo entre Perú y Chile, donde ha encontrado buenas oportunidades laborales. Aunque está enfocado en su carrera musical, no descartó volver a los realitys.

"Me está yendo bastante bien allá, he hecho muy buenos amigos digamos que hay bastantes oportunidades pero igual ando viajando por varios lugares. (estás evaluando volver a un reality?). De momento no estoy interesado más no lo descarto pero si hay una buena oferta estaré próximo evaluarlo", dijo Austin.