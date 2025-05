¿La llamó? Mario Irivarren y Vania Bludau reaparecen en el mismo concierto tras ruptura con Onelia Molina

Luego del revuelo causado por la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, donde un comentario de Mario Irivarren sobre su expareja Vania Bludau desencadenó el fin de su relación con Onelia Molina, la modelo volvió a ser tema de conversación. Esta vez, por coincidir con Irivarren en un concierto de Olga Tañón.

Durante la reciente emisión de 'Amor y Fuego', se conoció que este sábado 17 de mayo, Vania Bludau y Mario Irivarren coincidieron en el concierto de Olga Tañón. La exchica reality llegó acompañada de su mánager y se ubicó en un box sin percatarse de que, a pocos metros, Mario disfrutaba del show con un grupo de amigos mientras coreaban el tema "Es mentiroso" de la cantante.

A la salida del concierto, Vania, fue abordada por la prensa y respondió con firmeza cuando fue consultada sobre si Mario llegó a llamarla. Además, la modelo, también reveló que su paso por Perú tiene fecha de caducidad, ya que este miércoles regresará a los Estados Unidos.

"Yo no he hecho nada, yo solamente existo... (¿Al final te llamó o no te llamó?) Mira mi cara porfavor osea... no hay nada que hablar yo no tengo nada que ver en el tema. Yo no estoy en la conversación yo soy mencionada nada más", sentenció.....Ya me voy, me voy el miércoles. Vine por El Gran Chef nomás. Ya si sale algo regreso. Yo estoy tranquila allá en Miami", comentó.