"Te amo con todo mi corazón": Vania Bludau dedica su triunfo en "El Gran Chef Famosos" a su mamá

Vania Bludau se convirtió en la flamante ganadora de la temporada extrema de "El Gran Chef Famosos" tras una final de infarto frente a Reimond Manco. La exchica reality se llevó la famosa Olla Dorada, agradeció al público y no dudó en dedicarle el triunfo a la persona más importante de su vida: su mamá.

La gran final se transmitió el martes 13 de mayo y dejó a todos con la boca abierta. Vania Bludau y Reimond Manco se enfrentaron en la cocina con un complicado reto: preparar canilla de cordero con pasta roja al burro. El jurado evaluó técnica, sabor y presentación. Al final, Vania se impuso con su plato y se llevó todos los aplausos.

"Dios mío. Estoy demasiado emocionada y feliz. Esta temporada ha sido mágica, de verdad" , dijo Vania al borde del llanto. "Aprendí muchísimo y me llevo amistades increíbles. Ha sido maravilloso" , agregó.

Tras el anuncio, sus compañeros la cargaron en hombros y celebraron junto a ella esta gran victoria. Entre ellos estuvieron Mateo Garrido Lecca y el Gringo Marcos. La ganadora reveló que piensa llevar la olla de oro a donde sea que vaya.

"Me voy feliz. Llevo esto a mi casa con mucho orgullo y me la voy a llevar para Miami o donde me vaya", expresó muy emocionada.