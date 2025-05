Darinka Ramírez afirma que ya superó el amor que tenía por Jefferson Farfán: "La desilusión"

La joven Darinka Ramírez ha captado la atención de los medios por la relación que tuvo con Jefferson Farfán y su pequeña hija en común. Aunque antes estuvo muy ilusionada de formar una familia con él, ahora revela que ya ha superado el amor que sentía por el exfutbolista.

Durante la promoción de una promoción, Darinka Ramírez fue abordada por las cámaras de 'Amor y Fuego' para tener una entrevista en vivo. Es así como estuvo contando sobre los problemas legales que mantiene con el padre de su hija, Jefferson Farfán.

Como se recuerda, la joven expresó en varias ocasiones que siempre tuvo la ilusión de tener una familia formada con el exfutbolista porque siempre tuvieron un vínculo íntimo hasta hace unos meses. Es por ello, que Rodrigo González le pregunta si aún ama a la actual pareja de Xiomy Kanashiro.

"Al día de hoy ¿Tú sigues enamorada de Jefferson?", le pregunta y Darinka responde: "No, ya no. Ha pasado un tiempito, la desilusión, problemas y me enfoque es 100 % en trabajar y estar con mi bebé".