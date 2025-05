Neutro vuelve a causar indignación tras polémicos comentarios sobre las mujeres: ¿Qué dijo?

Neutro dio el gran salto a la televisión cuando empezó a salir y coquetear con Mayra Goñi. Sin embargo, siempre ha estado rodeado de polémica por sus comentarios controversiales y sus acciones peligrosas. Esta vez, volvió a causar indignación por hablar despectivamente de las mujeres durante una transmisión en vivo.

En uno de sus últimos streams, el influencer tuvo un comportamiento inapropiado, al hablar sobre el método anticonceptivo conocido como la pastilla del día siguiente. Según Neutro, las mujeres deberían estar obligadas a tomar este anticonceptivo.

"Hágame acordar de la pastilla, mano. Eso me pasa a mí, por no cuidarme. (¿La pastilla para los granitos?) No, la pastilla del día siguiente, porque la he ca**do. A las mujeres tú tienes que darle la pastilla como a un perro", dijo en un inicio.