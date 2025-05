Mayra Goñi a Jossmery Toledo tras polémica con Fabio Agostini: "Puede jalarse de los pelos y no le responderé"

Mayra Goñi volvió a pronunciarse sobre su expareja Fabio Agostini, luego de que el español mostrara su incomodidad por la ausencia de la actriz en el lanzamiento de su canal en Kick. Aunque la artista aclaró los motivos que le impidieron asistir, lo que más llamó la atención fue su respuesta directa al ser consultada por las declaraciones de Jossmery Toledo.

Mayra aclara su ausencia en evento de Fabio Agostini

Durante una entrevista con el diario Trome, Mayra Goñi explicó por qué no asistió al evento de Fabio Agostini, a pesar de que él la sorprendió días antes con flores y un peluche durante el estreno de su serie. La actriz aseguró que sus compromisos laborales se lo impidieron.

"Se molestó porque no fui, pero yo tuve mis motivos, pues estaba ensayando, tenía previsto un viaje, pero no me dieron permiso. No sabía que mi presencia era tan importante en su evento. Yo le deseo lo mejor a todo el mundo y a él, pero se malinterpretaron las cosas", expresó Mayra.

Sin embargo, la situación escaló cuando Jossmery Toledo opinó públicamente sobre la polémica. Al respecto, Goñi prefirió mantenerse al margen y no opinar sobre la modelo.

"No hablaré de esa persona, lo que diga escapa de mis manos, puede opinar, pero no es cercana a mí. Se puede jalar de los pelos y no le responderé", sentenció con firmeza.

Las aspiraciones de Mayra Goñi

Durante la entrevista, la actriz, que cumplió 32 años hace poco, aseguró que cuando era joven fue mucho más exigente en cuanto al físico, pero actualmente está más interesada en otras cualidades, como los buenos sentimientos de la otra persona y su personalidad.

"Me fijo en el corazón de las personas, en sus ganas de salir adelante, sus aspiraciones, que me admire, que sea caballero, la personalidad, eso me enamora más que el físico... pero si llega el paquete completo, pues genial", declaró a Trome.

La exnovia de Fabio Agostini también habló indirectamente sobre su vinculación con el streamer Neutro, quien apenas tiene 20 años. Mayra no descartó tener una relación con un hombre menor, pero indicó que prefiere relacionarse con personas de su edad o un poco mayores.

"No quiero un hombre en mi vida que me quite el tiempo o me estorbe, sino una persona que trabaje y me aporte en todos los sentidos. Tampoco un buena gente que se quede en casa y yo me rompa el lomo trabajando. No creo que sea tan complicado", agregó.

Mayra Goñi dejó en claro que está enfocada en su crecimiento personal y profesional. Con declaraciones directas, zanjó cualquier especulación sobre viejas relaciones y aseguró que solo está dispuesta a abrir su corazón a alguien que sume y respete su ritmo de vida.