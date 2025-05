Tikoker Alina Loja recibió carta notarial de Edwin Guerrero tras exponer chats y revela ataques en redes: "Me dicen oportunista"

La polémica entre Edwin Guerrero, líder de Corazón Serrano, y la tiktoker Alina Loja continúa generando titulares. Luego de que la joven difundiera conversaciones privadas que mantenía con el músico, él le envió una carta notarial exigiendo que no hable más del tema y que rectifique sus declaraciones. Sin embargo, lejos de guardar silencio, Alina decidió responder públicamente y denunciar ataques en redes.

Alina Loja acusa hostigamiento en redes y responde carta notarial

Durante una entrevista con 'Magaly TV: La Firme', Alina Loja reveló que la carta notarial enviada por Edwin Guerrero no ha frenado los insultos y comentarios ofensivos en su contra, muchos de ellos provenientes de mujeres que, según ella, defienden al artista sin conocer toda la historia.

"Como mujer vengo siendo atacada por mismas mujeres que defienden a este tipo de hombres infieles. Me dicen 'Laica', oportunista, que me quise aprovechar de su fama. Pero todo este problema tiene mucho que ver con la ex, Ana Lucía Urbina", declaró.

Según la joven tiktoker, sus declaraciones nacieron tras sentirse negada por Guerrero, quien no solo evitaba hablar públicamente de su relación con ella, sino que también habría ocultado su vínculo con Ana Lucía Urbina, integrante de Corazón Serrano.

"Él me negó, me anticipó que iba a salir lo del embarazo en redes. Me mandó ese audio y a la semana salió el comunicado... Ana Lucía me llamó 'la tiktoker loca' y por eso respondí con esos audios", añadió Alina, justificando la difusión del contenido privado.

Robotina Cajamarquina' revela que estuvo saliendo con Edwin Guerrero

A través del programa de 'Magaly TV La Firme', la conductora reveló que hay una persona más afirma haber estado con Edwin Guerrero desde marzo de 2024. Se trataría de la joven Yeni Medina que se hizo conocida como la 'Robotina Cajamarquina', quien tuvo una conversación con uno de los reporteros del programa y confirmaría su relación con el dueño de Corazón Serrano..

"Qué fecha salías con Edwin Guerrero?", le preguntan y ella responde: "Más o menos desde marzo del año pasado (¿Hasta qué fecha?) No recuerdo la fecha exacta hasta que tiempo salí con él". Después, muestran una conversación donde revela que la están amenazando: "Mira, ahora no me siento bien. Esto me cayó como un balde de agua. Si estuve saliendo con él, pero me siento mal por el momento. Al parecer me están intimidando, que si salgo hablar me pueden denunciar, eso es lo que me han escrito".

En el programa, estuvo presente Alina Loja para responder la carta notarial de Edwin Guerrero prohibiéndole hablar o compartir los mensajes que tuvieron. Aunque, también reveló que 'Robotina Cajamarquina' se comunicó con ella para preguntarle desde cuándo estuvo con el músico porque coincidían sus fechas.

"Hace tres días me escribió y me dijo 'Disculpa ¿En qué fecha saliste con él?' y le digo '¿Por qué? ¿También te estaba molestando?'. Me dice 'Sí, en las mismas fechas andaba saliendo conmigo'. Al parecer no era la única y capaz salgan más, no sé", cuenta la joven. Después, se lee en la conversación el mensaje de Yeni: "Por el momento no me siento bien. Incluso, hoy hablé con él y le reclamé algunas cosas, pero algún momento se sabrá la verdad".

Mientras Edwin Guerrero intenta frenar las declaraciones mediante acciones legales, cada vez más voces femeninas afirman haber tenido una relación con él. Alina Loja y Yeni Medina coinciden en que no fueron las únicas. La historia podría seguir sumando capítulos en los próximos días.