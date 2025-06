Pamela Franco aclara si perdonaría una infidelidad de su pareja: "No vivamos de amargura"

En el último año, Pamela Franco ha avanzado fuertemente con su carrera profesional como solista dentro de la cumbia peruana logrando que varios de sus canciones suenen con fuerza en todo el país. Ahora, la joven artista expresa que ella perdonaría una infidelidad y aclara la razón.

En una entrevista con el programa 'América espectáculos', Pamela Franco fue entrevista donde menciona que ella si estaría dispuesta a perdonar una infidelidad de su pareja. Afirma que las personas no deben vivir con amargura en sus corazones y es mejor disfrutar en seguir avanzando en la vida.

Aunque, la artista de cumbia aclara que si bien perdonaría, no volvería a retomar su relación con esa persona. Así la joven cantante deja en claro que es capaz de avanzar sin rencor, pero sin cometer el mismo error dos veces con la persona.

"Los seres humanos perdonemos, saquemos esos sentimientos negativos que nos hacen vivir en amargura. Ahora que me digas 'regresa con él', eso es otra cosa. Por favor pongámonos a bailar a disfrutar de la música que es bonito mejor, no seamos despechados, no vivamos de amargura, vivamos el presente y vamos el futuro hermoso que nos espera", expresó.