Israel Dreyfus sobre comentario de la relación de Laura Spoya: "Se lo pregunté como quien no quiere la cosa"

Israel Dreyfus se convirtió en el inesperado protagonista de un momento tenso en el podcast Good Time, luego de que una inocente pregunta suya sobre la vida amorosa de Laura Spoya terminara en una emotiva confesión: la ex Miss Perú rompió en llanto y confirmó su separación de Bryan Rullan. A raíz de este episodio viral, el exchico reality dio su versión de los hechos

En una entrevista con el programa "Amor y Fuego", Dreyfus aclaró que no tenía conocimiento del conflicto matrimonial de Spoya y que su comentario fue espontáneo, basado en rumores que ya circulaban en redes.

"Era un vox populi, ¿no? Y yo se lo pregunté como quien no quiere la cosa, como para hacer conversación en el streaming. Laura no respondió ni sí ni no, se apeligró y se me quedó acá", explicó

Además, Dreyfus también habló sobre otro momento del programa que generó especulación: cuando mencionó haber visto a Laura en una fiesta con su productor, Abner. Aclaró que se trató de un malentendido generado por la dinámica en vivo.

"Hubo un trabalenguas. Yo la vi a ella con su amiga y con un grupo que no conocía. Y Abner me hace una seña de no... obviamente se me salió el nombre. Si me van a decir que no diga algo, que me lo digan antes, no en el momento. No ha sido con afán de hacer sentir mal", sostuvo.